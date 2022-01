Halo : La série TV arrive avec un nouveau trailer, et une date de sortie

Les premières images de la série Halo étaient apparues lors des Games Awards 2021. Produite par la société de production américaine Paramount Pictures, on attendait depuis cette annonce de nouvelles images, et pourquoi pas une date de sortie. Et c’est chose faite : Master Chief arrive sur petit écran le 24 mars prochain.

Cortana rejoint enfin Master Chief

Le trailer nous montre près de 2 minutes 30 de nouvelles images. Et un des événements importants, c’est l’arrivée de Cortana dans le panel de personnages importants de la licence Halo. Pour rappel, Cortana est la fameuse intelligence artificielle qui aide le protagoniste dans toutes ses péripéties.

Par ailleurs, on a pu aussi entrevoir les Covenants, qui ne sont pas venus pour rigoler, et ils sont même venus avec les épées d’énergie, iconiques de la série Halo. Wolfkill, une des développeuses de la série de jeu vidéo, a déclaré à quel point c’était intéressant de développer le personnage de Master Chief (via GameSpot), qui jusqu’à présent n’exister qu’à travers nous :

« Dans le FPS, il n’y a pas beaucoup de développement de personnage parce que on essaie de faire en sorte que le joueur s’identifie un peu au personnage […] donc la série nous donne la possibilité de vraiment se concentrer sur le personnage et son histoire alors que c’est réellement difficile dans un jeu en première personne »

La série a beaucoup d’ambitions. Étant donné les images que l’on a aujourd’hui, il est clair que la main a été mise au portefeuille pour nous en mettre plein la vue. Dans un autre temps, Halo Infinite bat encore son plein depuis sa sortie en décembre.