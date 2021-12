Halo Infinite Multiplayer : Que vaut le multijoueur ? Test en vidéo

Alors que le solo de Halo Infinite vient de débarquer sur PC et Xbox, on revient aujourd’hui sur la composante multijoueur. Sortie en free-to-play par surprise le 15 novembre, celle-ci est disponible indépendamment du jeu complet, et semble être une véritable bonne surprise de cette fin d’année.

On vous en parle dans ce test en vidéo, mais le multijoueur de Halo Infinite propose de très bonnes mécaniques, malgré une approche qui pourrait paraître anachronique pour certains. Un constat qui fait finalement tout son charme. Rappelons que Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.