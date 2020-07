Halo Infinite : Une présentation maladroite ? Tout savoir sur le gameplay

Il y a quelques jours s’est tenue la conférence Microsoft, le Xbox Games Showcase. Au cours de cette diffusion, le constructeur américain a levé le voile sur bon nombre de jeux en commençant le show sur le très attendu Halo Infinite. En plus d’une très belle bande-annonce, le titre a surtout montré du gameplay que l’on attendait depuis un petit moment.

Cependant, celui-ci ne semble pas avoir fait l’unanimité. Il faut dire que malgré une ambiance tirée du premier Halo qui a de quoi ravir les fans, la technique était loin d’être irréprochable. Sans même évoquer les graphismes pas si époustouflants, on a surtout pu noter des retards d’affichage et autres soucis.

On fait le point sur ces inquiétudes, les divers éléments de gameplay et ce que l’on a pu voir dans notre nouvel épisode d’AG Summer. Rappelons que Halo Infinite est attendu pour la fin de l’année 2020 sur PC, Xbox Series X et Xbox One.