Halo Infinite nous accueillera à nouveau dans son mode multijoueur dès le 24 septembre

Halo Infinite a déjà eu droit à une session de « tech preview » qui permettait à la communauté de mettre la main durant plusieurs heures sur son mode multijoueur. A quelques mois de la sortie du jeu, 343 Industries va réitérer l’opération, histoire d’être bien sûr d’être prêt pour le lancement.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.

Don’t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p

— Halo (@Halo) September 9, 2021