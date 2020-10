Halo Infinite : Le directeur Chris Lee quitte le projet et 343 Industries

Lors du reveal de son gameplay, Halo Infinite a eu droit à une vague de joueurs mécontents, qui ont forcé Microsoft et 343 Industries à revoir leurs plans, jusqu’à décaler la sortie du titre en 2021. Suite à cela, les choses ont forcément bougé en interne, et on apprendre que Chris Lee, directeur sur le jeu, a désormais quitté la production.

Un directeur en moins

Ce n’est pas la première fois que Halo Infinite perd son directeur. En août 2019, Tim Longo quittait lui aussi le projet. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte que c’est au tour de Chris Lee d’être écarté du projet, ce à quoi l’interessé déclare :

« Je me suis retiré du développement de Halo Infinite et je recherche de nouvelles opportunités. Je crois en l’équipe et je suis confiant à l’idée qu’elle va accoucher d’un grand jeu et il est maintenant temps pour moi de me retirer. »

Microsoft a néanmoins précisé que Chris Lee resterait bien au sein des rangs du constructeur, mais qu’il ne serait plus affilié à 343 Industries. Pour sauver Halo, c’est Joe Staten, un ancien de Bungie, qui a été démarché pour s’occuper de la campagne principale, tandis que le multijoueur est assuré par Pierre Hintze.

Espérons pour le titre que ce remaniement soit le dernier avant la sortie, toujours attendue quelque part en 2021.