Halo Infinite : Une campagne jouable à deux en écran splitté et du multi au lancement

Depuis la présentation de son gameplay au cours du Xbox Games Showcase qui a suscité de nombreuses critiques de la part des joueurs et de joueuses, Halo Infinite doit faire face à différentes rumeurs concernant la présence ou l’absence de certaines fonctionnalités lors de son lancement comme le fait que nous pourrons profiter de la campagne à quatre sur un seul et même écran. Ces derniers jours, 343 Industries est monté au créneau afin de clarifier la situation.

Hey everyone I saw some reports of campaign supporting 4 player Split screen for campaign and just want to correct. Halo Infinite will be supporting 2 player split screen and 4 player online co-op for campaign. Sorry about the confusion. #haloinfinte

— jerry hook (@hookscourt) July 25, 2020