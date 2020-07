Aaron Greenberg réagit sur les critiques faites sur le gameplay de Halo Infinite

Le Xbox Games Showcase avait lieu hier soir où Xbox a présenté ses titres estampillés next-gen. Nous vous proposions hier soir un résumé complet de la conférence. Parmi tous les jeux montrés, le plus attendu était évidemment Halo Infinite. 9 minutes de gameplay étaient donc présentées, minutes qui ont beaucoup fait débat quant à la technique du jeu. Aaron Greenberg, directeur du marketing chez Xbox a réagi à ces critiques.

Un jeu toujours en chantier

Ce dernier a joué le jeu de l’interview avec Alanah Pearce (ancienne animatrice IGN) sur la chaîne Inside Gaming. Il a réagit sur une critique pointée du doigt par les joueurs selon laquelle Halo Infinite aurait une qualité graphique bien éloignée des attentes. Aaron Greenberg a tenu à rassurer les fans non sans être un brin virulent.

Il confirme dans un premier temps que la démo d’hier tournait sur un PC aux spécifications équivalentes à la Xbox Series X mais ajoute aussi que le projet est toujours en cours de développement et que des progrès sont faits chaque semaine. Il met aussi en cause la pandémie mondiale que l’on connait et le fait que le jeu sortira à la fin de l’année. Si l’on peut dans un premier temps trouver ses arguments valables, il est en revanche plus étonnant de le voir conseiller aux joueurs de revenir voir le trailer en 4K et 60fps.

Apres tout ce temps, Halo Infinite s’est donc enfin montré, faisant bien réagir les joueurs au passage. Rappelons qu’il sortira en fin d’année 2020 sur PC, Xbox Series X et Xbox One.