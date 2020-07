Halo Infinite : La campagne aura pour terrain de jeu le Halo Zêta

Quelques jours après avoir fait le point sur certaines fonctionnalités qui seront disponibles lors de son lancement, Halo Infinite dévoile de nouvelles informations sur sa campagne. Selon Chris Lee, celle-ci emmènera les joueurs et les joueuses sur le Halo Zêta. Aussi appelé Installation 07, il fait partie des douze Halo originels et des sept anneaux répartis dans la Voie Lactée où se trouve la Terre.

Cinq armes inédites présentes dans la vidéo de gameplay

Dans une interview pour le site internet GamesRadar, le patron de 343 Industries a déclaré que « Halo Infinite est le jeu Halo le plus ambitieux jamais créé. Nous permettrons aux joueurs de découvrir la taille et la portée d’un anneau Halo pour la première fois. »

Toujours d’après lui, « L’un des principaux avantages de la construction d’un environnement aussi vaste est de donner plus d’envergure à votre aventure dans la peau de Master Chief. Cela donne aux joueurs beaucoup de choix et de liberté lorsqu’ils jouent à travers le monde. Vous allez vous diriger vers des objectifs, marquer des points d’intérêt sur votre carte et explorer au fur et à mesure. »

« Bien que les joueurs découvriront le scénario principal dans un certain ordre, ils auront la liberté d’explorer le monde de Halo Infinite pour découvrir des secrets et incorporer leur propre style de jeu en cours de route », ajoute t-il.

Notez que Chris Lee a également profité de l’occasion pour parler très brièvement des cinq armes inédites présentes dans la vidéo de gameplay diffusée lors du Xbox Games Showcase. Le FPS vous proposera d’utiliser :

Le fusil d’assaut automatique VK78 Commando (UNSC)

Le fusil à pompe CQS48 Bulldog (en remplacement du M45 de Halo 5: Guardians) (UNSC)

Le fusil à énergie à trois coups Ravager (Bannis)

Le « canon à main cinétique » Mangle (Bannis)

Une nouvelle variante de la Carabine Covenant

Halo Infinite sortira en fin d’année sur PC, Xbox One et Xbox Series X.