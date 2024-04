Hades II sera bientôt jouable grâce à un playtest qui démarrera prochainement sur Steam

L’accès anticipé permet à un studio de lancer son jeu dans un état incomplet avant de le corriger grâce aux retours de la communauté, mais Supergiant veut tout de même faire en sorte que l’expérience soit impeccable d’entrée de jeu. C’est pourquoi le studio va mettre en place un playtest pour s’assurer que le jeu est prêt à démarrer son accès anticipé, et tout le monde a une chance d’y participer.

Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu et de cliquer sur le bouton d’inscription au playtest. Si vous faites partie des élus, vous recevrez un mail vous invitant à participer au test. Et si vous ne recevez rien, patientez un peu plus, car le studio indique que les invitations se feront par vagues successives. En revanche, on ne sait pas combien de temps va durer ce playtest, même si Supergiant indique que cela sera « plus d’une semaine, mais moins d’un mois ».

Durant cet essai, vous serez en mesure de tester la première zone majeure du jeu, ainsi que de rencontrer plusieurs PNJ liés au début de l’expérience. Votre expérience ne pourra cependant pas être transférée vers l’accès anticipé du jeu.

Voici la configuration minimale requise pour jouer à ce playtest de Hades II :

We're getting close to launching HADES II in Early Access!🌒 A key step prior to that is our Hades II Technical Test, which we plan to begin shortly.

If you'd like to be considered for participation, you can sign up right now simply by clicking 'Request Access' on the Hades II… pic.twitter.com/BfAqWxjixP

— Supergiant Games (@SupergiantGames) April 16, 2024