Hades II se montre avec presque trois heures de gameplay, les dieux de l’Olympe sont de retour

Mélinoé fait ses débuts

Dans cette longue session de gameplay, Amir Rao (directeur du studio) et Greg Kasavin (directeur créatif) nous font découvrir le début de l’aventure de Mélinoé, tel qu’il sera présenté dans le test technique. Ce qui veut dire que beaucoup de choses sont encore incomplètes et que seul la première zone du jeu est disponible, avec une poignée de PNJ seulement.

C’est tout de même l’occasion de voir à quel point notre nouvelle protagoniste est différente de son frère Zagreus, notamment parce qu’elle utilise beaucoup plus de capacités magiques, qui peuvent ralentir les ennemis ou les tuer. La gestion du mana sera donc essentiel dans ce deuxième épisode. Deux armes sont présentées, le bâton de sorcières et des courtes lames, qui vont évidemment totalement changer les approches. On peut voir que le moveset de chaque arme est un peu plus conséquent que dans le premier Hades, notamment grâce à la magie.

Pour celles et ceux qui veulent savoir ce qu’il se passe dans la trame de ce second épisode, Mélinoé s’en va quérir la tête de Chronos, qui serait responsable de ce qui est arrivé à sa famille. Zagreus n’apparait donc ici qu’en portrait et son sort reste indéterminé pour l’instant. Dans sa quête de vengeance, Mélinoé pourra compter sur sa famille éloignée avec les dieux de l’Olympe qui font leur retour, à l’image de Zeus, Aphrodite, ou encore Poséidon. Chacun d’entre eux à droit à un nouveau portait (qui sont déjà repris dans de nombreux fan-arts) ainsi qu’à des bienfaits inédits. On remarque aussi la présence de quelques petits nouveaux comme Apollon ou encore Hestia.

Tout cela vous donne un bon avant-goût du jeu avant la sortie de l’accès anticipé de Hades II, programmée pour ce deuxième trimestre.