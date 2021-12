.hack//G.U. Last Recode sortira sur Switch le 10 mars 2022

Plus de 4 ans après sa sortie sur PS4 et PC, .hack//G.U. Last Recode arrivera finalement sur Switch l’année prochaine. Il s’agit d’une série de RPG qui a marqué la PS2 à son époque.

Le grand-père de Sword Art Online

Développé par le studio CyberConnect 2 (que l’on connait aujourd’hui pour les Naruto Ninja Storm et dernièrement Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles), .hack//G.U. Last Recode est une compilation qui regroupe les trois opus sortis à l’époque sur PS2, et ajoute un chapitre bonus venant conclure le scénario. Les jeux ont bien entendu été remasterisés pour l’occasion.

L’histoire se déroule 7 ans après les événements de la précédente quadrilogie dans la nouvelle version du MMORPG « The World ». On y suit la quête d’Haseo, un joueur de MMO devenu PK, qui va traquer un mystérieux joueur nommé Tri-Edge afin de venger sa camarade tombée dans le coma dans la vie réelle après avoir été tué par celui-ci dans le jeu.

.hack//G.U. Last Recode est déjà disponible sur PS4 et PC. Il sortira le 10 mars 2022 sur Switch.