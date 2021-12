Guilty Gear Strive accueillera enfin Baiken en janvier 2022

Guilty Gear Strive a sorti Happy Chaos il y a quelques jours seulement mais Arc System Works ne compte pas nous faire attendre. Voici donc un petit teaser pour dévoiler l’identité du quatrième membre du Season Pass numéro 1.

Le trajet était un peu long entre Samurai Shodown et Guilty Gear Strive

C’est donc la très populaire samouraï Baiken qui rejoindra enfin le casting de Guilty Gear Strive fin janvier 2022. Une absence d’autant plus incompréhensible qu’en août, elle représentait la saga en étant peut-être l’ultime DLC de Samurai Shodown vu que l’on n’a toujours pas d’indices concernant une saison 4, SNK étant plus préoccupé par King of Fighters XV pour le moment.

Mais revenons à Strive et Baiken. Il s’agit d’un simple teaser donc on ne voit pas son design dans son ensemble et encore moins du gameplay. Notons au passage qu’elle s’adresse à Delilah, un personnage souvent cité mais jamais vraiment aperçu dans la série, jusqu’au DLC 5 peut-être ? On a également droit à un peu de teasing en ce qui concerne le stage qui accompagnera la sortie de la combattante numéro 4.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.