Guilty Gear Strive dévoile son story trailer

En conclusion de sa seconde bêta fermée qui s’est terminée hier après-midi, Guilty Gear Strive a partagé un trailer permettant d’en apprendre un peu plus sur le scénario de son mode Histoire.

This is the end

Comme l’indique la description de la vidéo diffusée sur Youtube par Arc System Works, « l’histoire de la licence Guilty Gear, qui dure depuis plus de 20 ans, s’achèvera dans Guilty Gear Strive. Les épreuves et les tribulations des héros et des vilains de la série seront enfin résolues. Découvrez l’étonnante vérité qui vous attend à la fin de toutes choses. » Voilà qui promet.

Guilty Gear Strive sortira le 11 juin sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Rappelons que les possesseurs des éditions Deluxe et Ultimate du jeu de combat bénéficieront de trois jours d’accès anticipé et pourront donc commencer à jouer dès le 8 juin.