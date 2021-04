Guilty Gear Strive : Une nouvelle bêta ouverte prévue du 14 au 16 mai sur PS4 et PS5

Après avoir officialisé son report et dévoilé du gameplay pour Anji et I-No début mars, Guilty Gear Strive a annoncé ce matin qu’il se laissera de nouveau approcher par l’intermédiaire d’une deuxième bêta ouverte. Celle-ci aura lieu du 14 mai 5h du matin au 16 mai 16h59 sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en France.

Le crossplay sera activé entre les deux plateformes et le téléchargement pour accéder à l’événement sera disponible dès le 7 mai à partir de 12h. Notez que, si vous avez participé à la bêta organisée en février dernier et que l’application est toujours installée sur votre console, il ne sera pas nécessaire d’en télécharger une autre puisqu’elle sera automatiquement mise à jour.

Quinze personnages et des ajustements au programme

The #GuiltyGearStrive Open Beta Test #2 details have been announced and will be available on PlayStation®4 and PlayStation®5 from 8:00pm PST on May 13th to 7:59am PST on May 16th. Full details here: https://t.co/aEO2Y2f4Fd pic.twitter.com/0irV3UNCDT — ArcSystemWorks ➡️ #GuiltyGearStrive 06.11.21 (@ArcSystemWorksU) April 28, 2021

Comme l’indique le site officiel du jeu de combat développé par Arc System Works, la prochaine bêta vous donnera la possibilité d’essayer les quinze personnages du roster de lancement (Sol, Ky, May, Axl, Chipp, Potemkin, Faust, Millia, Zato, Ramlethal, Leo, Nagoriyuki, Giovanna, Anji et I-No) à travers le tutoriel ainsi que les modes Versus, Entraînement et Online.

Les développeurs vont également profiter de l’occasion pour tester plusieurs ajustements effectués depuis la précédente bêta. Outre les équilibrages apportés aux différents personnages, il sera plus difficile d’utiliser le même coup lors d’un combo, les sauts et ruées aériennes couvriront moins de distance et attaquer en l’air ou faire des doubles sauts provoqueront de la latence à la retombée.

Guilty Gear Strive est attendu le 11 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.