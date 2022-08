Guilty gear strive annonce bridget, disponible aujourd'hui

Guilty Gear Strive jouait le faux suspense avec un personnage à sortir ce mois-ci alors qu’il n’était pas encore annoncé. Mais ce n’était pas la seule annonce de la finale du jeu à l’EVO 2022, peu de temps après dévoilé sa roadmap et le crossplay. Arc System Works en profite pour confirmer avoir écoulé 1 million d’exemplaires du jeu (exemplaires distribués mais pas forcément vendus, le fameux « shipped »).

Guilty Gear Strive

Le premier personnage de la saison 2 est donc Bridget qui combat à l’aide d’un yo-yo et de Roger, un nounours mécanique possédé par un fantôme. Né garçon, il a été élevé comme fille pour échapper à la superstition de son village natal mais il tente depuis de vivre en tant qu’homme.

La mise à jour sera disponible aujourd’hui donc techniquement le personnage aussi, mais on ne pourra acheter le Season Pass 2 ou le DLC seul que demain. Comme promis, le patch réduira aussi l’input delay de la version PlayStation 5. On rappelle que le bêta test du crossplay aura lieu mi-septembre.

Et juste avant la bande-annonce de Bridget, Arc System Works a diffusé un très sympathique clip musical (enfin MV comme on dit chez les fans de J-Pop ou de K-Pop) sur fond de Find your own way, le thème de Sol Badguy sur qui se centrent d’ailleurs les images de la vidéo.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.