Guilty Gear Strive annonce 2 persos et des versions PS5 – PC

Guilty Gear Strive était de loin le jeu qui a été le plus généreux en infos lors de la table ronde des éditeurs Japonais de jeux de combats. Arc System Works a en effet dévoilé deux personnages et l’arrivée du jeu sur deux plateformes supplémentaires.

Enfin de la nouveauté dans ce Guilty Gear Strive !

Commençons par les plateformes, Guilty Gear Strive arrivera également sur PlayStation 5 et PC en plus de sa version PS4. Dans les 3 cas, on nous parle d’une fenêtre de sortie début 2021. Mais bien entendu, on suppose que vous êtes surtout là pour les derniers personnages annoncés et on va commencer par le seul combattant inédit pour l’instant.

Le personnage teasé depuis l’annonce du jeu s’appelle donc Nagoriyuki. Il s’agit d’un vampire qui se jouera tout en puissance.

Et nous avons aussi le retour de Leo Whitefang, apparu dans Guilty Gear Xrd -SIGN-. Il continuera de harceler ses ennemis à l’aide de ses… épées-tonfas ?

Le prochain personnage du jeu sera annoncé début octobre selon la fin du trailer.

Guilty Gear Strive sortira donc début 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.