Scarlet Nexus a la particularité de nous présenter deux protagonistes jouables, Yuito Sumeragi et Kasane Randall. Le jeu nous demande en début de partie avec quel personnage le joueur préfère découvrir l’aventure, et ce choix est définitif, car l’autre personnage ne sera pas jouable jusqu’à la fin de la partie. Voici donc nos conseils pour vous aider à choisir entre Yuito et Kasane pour une première partie dans Scarlet Nexus.

Quelles sont les différences Yuito et Kasane ?

Deux choses sont à prendre en compte lors de ce choix. La première, c’est le fait de ne jouer qu’un seul personnage tout au long de l’aventure, donc autant prendre celui que l’on trouve plus agréable à manier. La seconde, c’est de savoir que certains pans de scénarios sont inédits à chacun des personnages. Même si le jeu fait l’effort de tout raccrocher les wagons entre les deux points de vues à un moment donné, en expliquant tout ce qu’il s’est passé, certaines cinématiques resteront exclusives à un personnage.

Pour ce qui est du gameplay, la seule différence entre Yuito et Kasane se situe dans leur arme (l’arbre de compétence est constitué différemment, mais les capacités sont plus ou moins les mêmes). Yuito manie une épée, tandis que Kasane contrôle des couteaux.

Le gameplay de Yuito est peut-être un peu plus facile à appréhender, et c’est pourquoi on recommandera davantage le personnage en premier lieu pour s’habituer au gameplay du jeu. De plus, les coéquipiers dont il dispose durant la majorité de l’aventure ont droit à des pouvoirs plus simples à contrôler, ce qui aide également.

De plus, choisir Yuito est l’assurance d’avoir droit à quelques surprises dans l’histoire. Si chaque scénario a droit à ses mystères, le suspens et les questionnements sont plus nombreux avec le point de vue de Yuito, tandis que le scénario de Kasane répond à quelques interrogations très vite.

Au-delà de ses raisons, bien entendu, le meilleur choix reste le personnage que vous préférez. On ne peut que vous conseiller de faire la démo dans un premier temps (si vous le pouvez) pour tester les personnages à un stade déjà un peu avancé. Cela vous aidera à voir quel gameplay vous aimez le plus. Sachez que même si on conseille de prendre Yuito en premier, l’aventure sera toute aussi agréable avec Kasane, n’ayez donc pas peur de choisir le personnage que vous voulez !

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.