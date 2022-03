Lors de vos aventures dans Elden Ring, vous serez amenés à visiter des lieux entièrement annexes, avec des PNJ à rencontrer et des quêtes à réaliser pour obtenir quelques récompenses au passage. C’est notamment le cas d’Irina et de son père Edgar, liés au Château de Vent-Hurlant, et qui donnent accès à histoire spéciale à suivre. Voici comment trouver Irina et Edgar dans Elden Ring et comment réaliser leur quête.

Où trouver Irina et Edgar ?

Emplacement : Au sud du Pont du sacrifice

Vous trouverez Irina sur le bord du chemin à l’endroit indiqué. Elle vous demandera alors de transmettre une lettre à son père, dernier rempart vivant protégeant tant bien que mal le Château de Vent-Hurlant tout au sud de la carte.

Après avoir accédé à sa requête, partez en direction du château. Edgar se trouve sur le rempart à l’Est, tout en haut d’une tour, assis et désabusé. Il vous expliquera alors qu’il ne peut quitter sa place pour le moment, ayant peur que l’épée mythique de ces lieux tombe entre de mauvaises mains.

Cette épée, c’est l’Espadon fusionné, auquel nous avons dédié un guide complet. Une fois en possession de cette arme, équipez-la et allez voir Edgar, qui sera soulagé de la voir entre vos mains. Notez que vous pouvez aussi le tuer dès maintenant, si vous avez peu de morale.

Repartez ensuite vers le Pont du sacrifice. Mauvaise nouvelle cependant, Irina a été tuée par des bandits de chemin, et Edgar jure alors de se venger des meurtriers.

Vous pourrez alors recroiser Edgar bien plus tard et surtout bien plus loin, à la Cabane du Vengeur, située à l’Ouest de Raya Lucaria. Sauf qu’il sera ici un esprit vengeur, devenu fou.

Il n’hésitera pas à vous attaquer et à faire de gros dégâts avec sa lance. Le combat peut-être plutôt difficile, mais heureusement, le site de grâce est juste à côté.

Une fois vaincu, il vous donnera un Fruit de Shabriri, ainsi que sa Hallebarde de chevalier béni +8, une très belle arme à ce stade de l’aventure.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.