Quêtes de la Semaine 4 | Guide Fortnite Saison 7

Comme chaque semaine, de nouvelles quêtes épiques et légendaires sont disponibles pour la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2. Au programme de cette Semaine 4, 7 quêtes épiques sont disponibles avec 5 quêtes légendaires associées.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf pour la première qui accorde 45 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 375 000 EXP cette semaine une fois de plus.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 4 ?

Infliger des dégâts près d’une soucoupe aspiratrice (1000)

Le principal pour réussir cette quête est de vous trouver proche du rayon d’aspiration de la soucoupe volante. Celles-ci se trouvent dans le ciel au-dessus de certaines villes et sont plus grosses que les autres soucoupes. Si vous vous faites aspirer, vous serez emmenés dans le vaisseau mère. Attendez que des ennemis se présentent dans leur rayon ou qu’ils soient aspirés et infligez-leur des dégâts pour valider le défi et remporter les 30 000 EXP correspondants.

Détruire des cachettes (3)

Détruire des objets à Retail Row, Lazy Lake, Pleasant Park, ou Holly Hatchery (5)

Ces deux quêtes ne nécessitent pas d’aide particulière. Les cachettes sont présentes depuis le début du chapitre 2 de Fortnite. Ce sont ces poubelles ou mottes de foin présentes un peu partout. Détruisez 3 de ces objets pour valider la quête et remporter les 30 000 EXP. Leur localisation se trouve en fin d’article. Pour la quête suivante, détruisez 5 objets (chaises, tables etc.) dans les villes citées pour également gagner 30 000 EXP.

Faire l’expérience de la gravité réduite avec des nanites extraterrestres ou dans le vaisseau mère (1)

Pour réussir cette quête, 2 solutions s’offrent à vous :

Ramasser des nanites extraterrestres (au sol, sur les soucoupes aspiratrices ou dans le vaisseau mère), en lancer et profiter de leur effet de gravité réduite pour valider le défi.

Se faire aspirer par une soucoupe aspiratrice (leur position apparaît sur la carte) et profiter du vaisseau mère pour faire l’expérience de la gravité réduite.

Validez ce défi pour gagner 30 000 EXP.

Chasser un animal infecté (1)

Les animaux sont présents sur la carte vous le savez, mais avec l’arrivée des extraterrestres, certains ont été infectés par les parasites, les rendant un peu fous avec une tête violette. Vous trouverez ces animaux autour des zones contaminées en violet sur la carte. Tuez un animal infecté pour valider le défi et gagner 30 000 EXP.

Voyager dans une soucoupe (1000)

Les soucoupes volantes se trouvent dans les villes inscrites en violet sur la carte. Une fois sur place, levez les yeux et trouvez une soucoupe. Eliminez-la pour qu’elle s’écrase et libère un Intrus, un individu à éliminer. Une fois tranquille, grimpez dans la soucoupe qui s’est réparé toute seule et traversez la carte pour valider le défi.

Enlever un adversaire avec le rayon tracteur d’une soucoupe (1)

Pour réussir ce défi, réalisez les mêmes étapes que pour le défi précédent mais utilisez votre rayon tracteur (la touche est celle dont le pictogramme est situé le plus à gauche en bas à droite de l’écran). Une fois l’ennemi enlevé, le défi est validé.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 4 ?

Chercher des indices dans la ferme (2)

Le Fermier blindé a disparu et Rustaud, un membre de sa famille, vous demande de mener l’enquête. Vous trouverez 4 indices au total mais seulement 2 sont requis pour valider le défi. Ils sont représentés sous forme d’une loupe présente proche de rochers, de la rivière, ou d’un tracteur par exemple. Leur localisation précise est présente sur la carte en fin d’article.

Visiter les endroits préférés du Fermier blindé (3)

Le Fermier blindé se rendait régulièrement à trois endroits sur la carte. Ceux-ci se trouvent :

Au restaurant Tomate au nord-est de la ferme

A l’étang poissonneux entre Holly Hedges et Boney Burbs

Un bâtiment à l’ouest du lac des canoës entre Corny Complex et Retail Row

Vous trouverez la position exacte de ces bâtiments dans lesquels il vous faudra rentrer sur la carte en fin d’article.

Placer des avis de recherche à Weeping Woods et Misty Meadows (4)

Ces avis de recherche à placer se montrent sous forme d’hologramme bleu en forme de panneau planté dans le sol. Plantez-en 4 pour valider le défi. Leur location exacte se troue sur la carte en fin d’article.

Obtenir un guide de la préparation à l’apocalypse (1)

Vous trouverez ce guide, qui est en fait un livre, par terre, dans le bâtiment de l’Hydro 16. Rentrez dans la grande pièce principale du plus gros bâtiment, plus prenez la porte la plus à gauche à côté d’une étagère en métal. Vous trouverez un bureau et une chaise. Le livre est posé à terre à côté de la chaise.

Ramasser de la nourriture sur le terrain et des provisions (5)

Ce défi ne nécessite pas d’aide particulière. Rendez-vous par exemple au Verger pour ramasser une tonne de pommes.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 4

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position exacte de tous les lieux et objets importants ainsi que la positon des PNJ concernés par cette semaine 4 de quêtes. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

Bientôt, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 5 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.