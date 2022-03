Dans Elden Ring, vous allez parcourir bon nombre de donjons qui vont vous procurer beaucoup de récompenses diverses. Entre les ressources, les cendres de guerre, les talismans, ou tout simplement les armes, vous avez tout intérêt à explorer l’Entre-Terre de fond en comble. Ici, on vous montre comme obtenir l’Éclipse Lunaire, un katana disponible dans une caverne au début de Caelid qui pourra grandement vous aider en cas de pépin.

Où trouver l’Eclipse lunaire ?

Emplacement : Dans la Caverne de Gael à l’ouest de Caelid

Pour vous rendre à cet emplacement, il vous suffit de vous rendre au premier site de grâce que vous rencontrerez en passant par le chemin principal entre Nécrolimbe et Caelid : « Balcon surplombant la putréfaction ». Ensuite, rendez-vous au sud jusqu’à rencontrer un groupe de soldats qui garde une grotte (vous pouvez les éviter en tombant de la falaise au dessus d’eux). Vous entrez donc dans un mini donjon, la grotte de Gael.

À la fin de cette grotte, vous combattrez un boss : le Dragon du Magma, un boss assez lent qui ne vous posera pas de problème si vous venez équiper et un minimum entraîné. La grotte de Gael vous donne aussi accès à un raccourci entre Nécrolimbe et Caelid. La récompense de ce combat est donc ce fameux katana, l’Éclipse Lunaire, une arme dont les statistiques sont basés sur l’intelligence principalement et la dextérité. L’arme a d’office une compétence qui brise fortement la posture des ennemis.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.