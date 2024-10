Vous trouverez ici une liste de conseils de base, élémentaires même, la plupart vous aidant à bien optimiser votre temps dans le jeu, ce qui est crucial dans un titre comme Metaphor ReFantazio.

Chaque journée compte

Ce premier conseil est en réalité un préambule de la moitié des autres que vous verrez ici. Si vous débutez avec la formule Persona, le système de calendrier pourra peut-être vous perturber. Il n’est en effet pas possible de revenir en arrière ici et chacune de vos activités vous fera avancer dans le temps. Autrement dit, il faut être très sélectif dans votre emploi du temps. Si vous souhaitez tout voir dans le jeu (ce qui est très difficile), vous ne pouvez pas vous permettre de remplir une activité qui ne vous est pas forcément utile.

Planifiez vos voyages avec minutie

Vous l’avez compris, voyager prend du temps. Un voyage, ça se prépare. Lorsque vous arriverez dans une nouvelle ville et que vous aurez quartier libre, ne partez pas immédiatement à bord de votre arpenteur.

Il est conseillé de faire le tour de la ville actuelle et de celles à dispositions (les précédentes) pour faire le plein de quêtes annexes. Ne partez pas avant d’être certains qu’il ne vous manque pas une quête annexe de disponible puisque certaines destinations peuvent parfois se trouver sur votre route. Autant tout valider d’un coup et ensuite partir en voyage plutôt que de gâcher des journées en faisant des allers-retours.

Allez le plus loin possible en un seul jour dans les donjons

Un grand classique pour les habitués de Persona. Lorsque vous entrez dans un donjon, considérez que votre journée est terminée. Vous ne pourrez rien faire d’autre, même le soir en rentrant. Autrement dit, chaque excursion est précieuse. Pour optimiser votre temps de jeu, il est donc essentiel de voir le bout du donjon en une seule fois, ou au moins d’arriver à la toute fin (devant le boss final) avant de sortir.

Pour cela, vous aurez sans doute besoin d’objets permettant de récupérer des PM. Vous pouvez en acheter chez les marchands de chaque ville (ceux marqués avec une icone de goutte d’eau), mais leur stock est limité. Puisque votre héros est le seul membre du groupe obligatoire, pensez à les conserver pour lui en priorité. Surtout au début du jeu, étant donné que Strohl et Hulkenberg débutent avec des Archétypes qui permettent de taper fort avec juste des attaques normales.

Ne faites pas en ville ce que vous pouvez faire dans l’arpenteur

Aller dans les différents lieux vous demandera de passer du temps dans l’arpenteur, votre vaisseau et QG. Vous passerez parfois des journées à l’intérieur sans pouvoir aller autre part. Par conséquent, il est essentiel de vous assurer que lorsque votre liberté de mouvement est moins entravée, comme dans les villes, vous passiez du temps à remplir des activités que vous ne pouvez pas effectuer dans l’arpenteur.

Ici, on pense surtout à la progression dans la quête de vos Alliés non-jouables, ou encore des activités comme les débats publics (surtout quand un autre candidat est sur scène), qui font grimper deux statistiques sociales à la fois. Autre exemple : n’allez pas perdre du temps à augmenter la relation de Neuras lorsque vous n’êtes pas en voyage, étant donné qu’il est un des seuls alliés dont la quête peut avancer lorsque vous voyagez.

Ne perdez pas trop de temps avec certaines activités

Dans le même ordre d’idée, on ne pourra que trop vous conseiller de ne pas effectuer certaines activités, comme le bain, le ménage ou encore la cuisine. Réserver votre temps pour vos compagnons et vos Vertus royales est nettement plus important. Le cas de la cuisine est à part, car en progressant, vous pourrez cuisiner sans perdre de temps.

On vous conseillera également de ne pas perdre trop de temps à augmenter votre Courage (via les partenaires ou les livres). Tout simplement car cette Vertu peut être augmentée en accomplissant des chasses ou des quêtes annexes (ou en combattant dans l’arène), et il y a de chances pour qu’elle grimpe facilement sans que vous n’ayez besoin d’investir trop de temps dessus.

Vous pouvez combattre à l’arène le soir

La plupart des activités qui demandent de combattre, comme d’aller dans un donjon, vont vous grignoter un jour complet. Vous ne pourrez pas non plus aller dans un donjon le soir. Mais vous pouvez en revanche vous rendre à l’arène dans la soirée dès qu’elle est disponible. Soyez juste certains de bien être préparés, car il serait dommage de gâcher une nuit en perdant là-bas.

Pensez à passer votre tour, mais correctement

Le système de cristaux est le pilier des combats de Metaphor ReFantazio. Vous l’avez peut-être compris, mais une piqure de rappel ne fait jamais de mal. Lorsque vous disposez d’un cristal entier et que vient le tour d’un personnage qui ne vous est pas trop utile (car il ne possède pas d’attaques ciblant les faiblesses ennemies par exemple), il est conseillé de passer votre tour. Ne le faites en revanche surtout pas si vous devez agir et qu’il vous reste seulement un demi-cristal, car celui-ci serait consommé et ce sera du pur gâchis.

Attention à votre positionnement en combat

Tôt dans le jeu, on vous apprendra à bien vous positionner sur les lignes arrières et avant. Il est important de faire en sorte que vos mages, guérisseurs ou encore artilleurs soient placés vers la ligne arrière, tandis que les Archétypes qui tapent au corps à corps doivent être placés devant. Il est aussi important de faire reculer ces personnages si vous vous préparez à encaisser une attaque, mais pensez à les repositionner à l’avant ensuite. Sauf en cas d’attaque avec son arme, un personnage orienté magie n’aura rien à faire sur la ligne avant.

La garde empêchera l’ennemi de prendre l’avantage

Il ne faut pas jouer les braves dans Metaphor ReFantazio. Certains ennemis sont des plus coriaces, et parfois, ils cibleront les faiblesses de vos alliés. Vous pouvez toujours faire en sorte d’avoir des Archétypes qui évitent ces faiblesses, mais si vous n’avez pas le choix, pensez à activer la garde lorsque vient le tour d’un personnage pouvant être pris pour cible. Vous perdrez en puissance de feu mais les attaques ennemies ne pourront viser la faiblesse de cet allié, ce qui veut dire que les ennemis ne gagneront pas de tour supplémentaire.

Réfléchissez à vos symbioses d’Archétypes

Plus vous obtiendrez d’Archétypes, plus les possibilités d’équipes seront nombreuses. Vous penserez d’abord à créer une équipe équilibré avec un personnage offensif orienté corps à corps, un autre magie, un guérisseur et un soutien, mais réfléchissez aussi aux attaques de symbioses qui vous seront disponibles. Plus vous aurez d’options ici, mieux ce sera, même si ces attaques sont à utiliser avec parcimonie, seulement lors que vous pouvez en tirer un grand avantage comme cibler une faiblesse ennemie.

Allez au bout de chaque Archétype

Avec la quarantaine d’Archétypes disponibles, vous changerez souvent la classe de vos héros. Mais ne la changez pas trop vite. Il y a des bénéfices à faire en sorte que vos personnages aillent jusqu’au niveau 20 de l’Archétype utilisé, puisqu’une fois ce niveau atteint, vous débloquerez des bonus définitifs pour le personnage ainsi que toutes les compétences de l’Archétype en question, pour mieux les transférer vers la suivante ensuite.

N’oubliez d’ailleurs pas de changer de classe une fois le niveau 20 atteint, même si elle convient à votre personnage. Sauf en cas de combat difficile comme lorsque vous rencontrez un boss, mieux vaut expérimenter autant que possible pour récupérer le plus de compétences possibles.

Priorisez les quêtes données par More

Par ailleurs, More va souvent vous donner des quêtes en lien avec la progression de vos Archétypes. Lorsqu’il vous en donne une, faites en votre priorité, même si l’Archétype ne vous convient pas. Augmenter le niveau de Confiance de More vous donnera accès à des bonus très importants et pratiques dans le jeu.

Faîtes le plein d’objets magiques

En plus des potions de PM à récupérer avant d’aller dans les donjons, pensez également à aller dans les boutiques qui ne sont ouvertes que durant la soirée. Vous y trouverez des parchemins pour lancer des attaques de type Foudre, Feu et compagnie, ce qui peut s’avérer bien utile si vous vous retrouvez en face d’ennemis avec des faiblesses que vos Archétypes ne peuvent pas cibler.

N’oubliez pas d’expertiser votre équipement en boutique

Et tant qu’à faire, lorsque vous entrez dans une boutique, n’oubliez pas d’expertiser votre équipement. Dans les donjons, vous allez récupérer des équipements non-identifiés qui peuvent ensuite être décrassés dans les boutiques. Une fois l’expertise terminée, faites un tour dans votre équipement pour l’optimiser, histoire de ne pas acheter des armures et des armes pour rien si vous avez mieux sous la main. Vous pouvez également vous rendre à l’église de Grand Trad pour les objets bénis.

Faites uniquement vos courses le Pauzodi

Il existe une règle dans le monde de Metaphor ReFantazio : les courses, c’est le Pauzodi. Oui, ça sonne comme une pub pour manger des gnocchis, mais c’est la règle à suivre. Durant cette journée, toutes les boutiques du royaume afficheront des prix à -20%. Vous vous en rendrez compte sur la map, puisque les icones des boutiques passeront au rouge. C’est donc à ce moment qu’il faut effectuer tous vos achats.

Metaphor ReFantazio est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.