Avec le DLC Shadow of the Erdtree, c’est l’occasion parfaite pour tous les Sans-éclats de changer de style et de build. Cette extension d’Elden Ring offre un tout nouvel arsenal, dont des types d’armes complètement inédites à l’image de Damoiselle, une épée longue qui a une grande portée et un style assez unique. Voici comment trouver l’épée Damoiselle dans Elden Ring: Shadow of the Erdtree.