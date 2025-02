Comment battre l’Arkon Vaguehiver ? – Guide Eternal Strands

Comment battre l’Arkon Vaguehiver ?

Localisation : Cœur des Arkons

Cœur des Arkons Récompense majeure : Filament de Gantelet Hivernal

Tout comme le Dos-cristal de Brennig, l’Arkon Vaguehiver est en capacité de geler le sol, de vous frapper avec ses serres glacées, et de vous envoyer des projectiles, bref il peut faire mal. Nous vous recommandons de vous équiper pour le froid et de prendre le maximum de Fioles de voile glacial pour survivre un maximum. Le mieux est même d’utiliser une armure totalement résistante au froid.

Vous le savez, comme tous les boss d’Eternal Strands, vous aurez plusieurs manières de récupérer le filament de l’Arkon. La plus simple mais plus longue manière restera de lui ôter sa barre de vie en prenant votre temps et en appliquant les conseils habituels ci-dessous.

Vous devrez d’abord l’escalader pour frapper les parties de son corps non protégées par une armure pour amenuiser sa barre de vie à la longue. Elles finiront par se détruire vous demandant alors de progresser vers une autre zone. Il disposera de plusieurs zones sans armure tout autour de ses jambes, ses bras, son ventre et son dos, alors soyez prudent. Attention car au cours de votre ascension, il tentera de vous faire tomber donc accrochez-vous bien pour ne pas vous faire écraser. Si tel est le cas, sautez hors de portée de ses mains et de ses attaques gelées ou redescendez au sol pour trouver un autre point d’accroche.

Mais une autre méthode existe vous le savez, lui arracher son filament dès que vous le pouvez. Pour cela, vous devez exposer son point de locus. Le point de locus de l’Arkon Vaguehiver se trouve sur son avant-bras droit. Pour l’exposer et l’activer, vous devrez d’abord détruire tous les cristaux de glace dispersés un peu partout sur son corps. Il y en a sur ses jambes, sur ses épaules, sur son bras gauche puis terminez avec son bras droit pour être au bon endroit pour arracher le filament, mettant fin immédiatement au combat même si vous n’avez pas vidé sa barre de vie initialement.

A noter qu’il dispose de plaques sur ses mains également mais à chacune de nos tentatives, l’Arkon les a détruites lui-même en tapant. Par contre, il essaiera sûrement de refaire son armure alors soyez rapide et utilisez vos pouvoirs de feu pour par exemple le déstabiliser et l’empêcher de le faire.

Voilà qui clôture ce nouveau combat de boss. Pour tout savoir sur Eternal Strands, n’hésitez pas à consulter notre Wiki complet dédié au jeu.