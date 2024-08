Eternal Strands : Monde, Pouvoirs, Boss gigantesques… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu d’action-aventure prometteur

Eternal Strands est présenté par ses développeurs comme un jeu d’action-aventure bourré d’action dans lequel de nombreux personnages croiseront la route de l’héroïne, Brynn, une jeune fille dotée de pouvoirs magiques et capable d’interagir avec son environnement pour résoudre des énigmes et récolter de précieux artéfacts pour préserver l’héritage de son monde.

Bienvenue dans L’Enclave

Pour cela, elle va devoir se rendre au coeur de L’Enclave, un mystérieux monde endormi qui s’est soudainement scellé après un désastre magique il y a des dizaines d’années. Cette terre autrefois riche et puissante est ainsi devenue une cité antique endormie et dangereuse. Après avoir découvert une méthode pour franchir sa barrière réputée impénétrable, un groupe de magiciens puissants, appelés les Tisseurs, décident d’y pénétrer pour révéler les secrets de cette terre oubliée.

Notre personnage principale, Brynn est une jeune Tisseuse intrépide et déterminée à récupérer le foyer culturel de son peuple en tentant de découvrir les mystères de l’Enclave, armée de puissantes capacités magiques et d’un arsenal d’armes enchantées, comme sa Cape, un accessoire enchanté qui canalise la magie brute en flammes déchaînées, en glace extrême et en force télékinétique, dans une combinaison mêlant sorcellerie et armes blanches dévastatrices.

A noter qu’il ne s’agit pas d’un jeu aux choix moraux capitaux mais qu’il disposera tout de même de choix de dialogues qui influenceront la personnalité de Brynn, ses relations et ses interactions avec les autres personnages. Des personnages qu’elle pourra rencontrer au sein des différents biomes du jeu, qualifiés de zones ouvertes interconnectées plutôt que de monde ouvert à proprement parler, rendant la structure du jeu un peu plus linéaire que ne l’étaient les derniers jeux The Legend of Zelda par exemple, qui représentent l’une de ses influences.

Je s’appelle Brynn

Effectivement, plusieurs personnages devraient venir rythmer l’aventure de Brynn dans L’Enclave pour l’instant prévue pour 2025. Mais avant de détailler un peu plus ces PNJ, présentons davantage notre héroïne, Brynn.

Mordue d’adrénaline, Brynn ne se soucie guère d’affronter tous les dangers qui se présentent à elle pour trouver et récupérer les trésors oubliés de son peuple en tant que l’une des dernières magiciennes survivantes. Malgré son apparence dure, elle a une grosse capacité d’empathie et n’a pas peur des discussions sincères. Pour s’intégrer dans le groupe des tisserands, elle va rapidement devoir prouver ses capacités en plongeant la première dans le monde endormi de l’Enclave à la recherche des créatures les plus mythiques et dangereuses du monde.

N’espérez cependant pas pouvoir modifier notre héroïne, Eternal Strands ne prévoit aucun créateur de personnage. Tout le monde jouera donc avec la Brynn voulue par les développeurs bien qu’il sera possible de personnaliser son armure et ses armes sans plus de détails à date. Brynn sera accompagnée dans sa quête par un compagnon de nature encore inconnue du nom d’Arva, que l’on pourra caresser, mais aussi par plusieurs autres voyageurs comme notamment Oria, qui nous servira de mentor, ou encore Dahm, un intello vers qui il faudra se tourner pour tout ce qui concerne les sorts. Peu de détails ont encore été publiés à leur sujet, contrairement aux boss que nous rencontrerons.

Au nombre de 9, les boss majeurs d’Eternals Strands sont appelés Arkons et vous feront penser sans aucun doute à un certain Shadow of the Colossus. Du haut de leurs 25 mètres d’envergure, ces créatures humanoïdes ou bêtes gigantesques sont intrinsèquement liées à un élément et aux capacités qui leurs sont propres, chaque boss vaincu permettant à Brynn d’obtenir de nouvelles capacités et d’avancer toujours plus loin dans le monde.

Ces capacités seront par ailleurs présentes au nombre de 9 elles aussi et seront capables d’altérer la physique de l’Enclave avec un niveau de liberté qui semble davantage poussé à l’extrême que celui de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Encore lui ! Mais cette comparaison n’est pas vaine puisqu’elle est bien réelle et a même été citée par les développeurs eux-mêmes dans leurs différentes prises de parole. Les capacités de Brynn affectant tout ce qu’elles touchent, il vous sera possible de modifier considérablement et de manière durable votre environnement, parfois pour de bonnes choses mais parfois aussi pour vous compliquer la vie, notamment lors des combats.

Ça balance pas mal par ici

Vos capacités acquises, pouvoirs et armes vous permettront donc de modifier de manière temporaire ou durable votre environnement grâce notamment aux éléments et surtout lors des combats contre les titans qui ne semblent pas être gagnés d’office. Vous pourrez par exemple utiliser des vortex télékinésiques pour vous lancer sur le dos d’un dragon volant ou bien générer un bloc de glace pour emprisonner la jambe d’un géant avant de l’escalader et lui infliger des dégâts à coups d’épée.

Pour combattre justement, Brynn devra combattre seule sans ses alliés qui lui seront de bon conseil, et pourra profiter de trois ensembles d’armes principales comme l’épée et le bouclier, l’arc et les flèches, et l’épée à deux mains avec plusieurs possibilités de personnaliser ces trois types d’armes en termes de statistiques et de magie infusée.

Les équipes de Yellow Brick Games ont déjà présenté plusieurs boss, tels que l’Arkon des Forges avec son gigantesque marteau enflammé, ou le Dragon d’Ashpeak, également lié au feu, que vous devrez affronter en tenant compte de sa capacité à voler. Encore une fois, les éléments seront de précieux alliés, par exemple en utilisant des attaques de glace pour affaiblir l’armure d’un boss de feu, ou en employant des pouvoirs télékinétiques pour retourner leurs projectiles ou flammes contre eux.

Cependant, il faut être vigilant car ces géants pourront tirer parti de l’environnement pour détruire des structures pendant votre escalade, arracher des arbres pour vous les projeter dessus, etc. Nous l’avons dit, dans Eternal Strands, vous devrez constamment vous adapter. Cela encourage à utiliser toutes les capacités de façon créative, comme générer un flux cinétique qui envoie de l’énergie à grande vitesse, ou saisir des ennemis pour les projeter dans le courant et infliger des dégâts aux boss. Les développeurs indiquent que ces adaptations de la physique en temps réel sont rendues possibles par les nouvelles fonctionnalités du moteur Unreal Engine 5, une nouvelle fois bluffant.

De toute beauté mais pas encore très fluide

Des prouesses techniques renforcées par une météo et événements qui ne vous laisseront aucun répit, en alternant parfois des coups de froid soudains, mais aussi des sécheresses et d’autres événements météorologiques qui viendront donc bouleverser le monde autour de vous, provoquant parfois l’apparition d’un groupe d’ennemis, ou alors bloquant certains chemins dans les niveaux tout en forçant vos sorts à réagir différemment selon les conditions.

Le monde dynamique est ici votre meilleure arme puisque la chaleur se répand partout (ainsi que le feu), tandis que le froid gèle les objets (et même les cours d’eau). La destruction des structures en temps réel offre une interactivité prometteuse qui devra être confirmée en jeu. Il est également important de noter que les boss ne se trouvent pas toujours au même endroit et sont très mobiles, ce qui vous oblige à vous adapter et à étudier l’environnement pour choisir le moment optimal, les conditions climatiques favorables et le lieu idéal pour les confronter sans que leurs pouvoirs ne créent des difficultés supplémentaires.

Par exemple, enrager un géant de feu aux abords d’une forêt pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’environnement tandis que le faire dans une caverne souterraine aura tout de suite moins d’impact. Petite déception par ailleurs puisque les développeurs ont confirmé qu’il n’y aura pas de monture ni de planeur et que seuls les pouvoirs de Brynn l’aideront à se déplacer plus ou moins vite ou avec style.

Cela nous permettant par exemple d’explorer les terres sauvages des environs de la capitale Dynevron en grimpant sur toutes les surfaces possibles. Sans oublier que nos pouvoirs nous permettront de créer des ponts, mais aussi d’incinérer des obstacles ou de propulser Brynn à travers les zones traversées dans un ensemble récompensant la créativité du joueur tant dans l’exploration que dans le combat, en tout cas c’est ce qui nous est promis !

Quand sort Eternal Strands ?

Les développeurs n’hésitent pas à maintes reprises à donner leurs inspirations pour créer Eternal Strands, allant de Dragon’s Dogma à Shadow of the Colossus, en passant par les récents jeux The Legend of Zelda. A noter qu’à la bande-son, on retrouvera Austin Wintory, connu pour son travail sur des projets comme Journey, Stray Gods et Assassin’s Creed Syndicate.

Eternal Strands est prévu pour l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucun plan n’a été annoncé pour porter le jeu sur Nintendo Switch ou même sur les consoles de la génération précédente pour l’instant.