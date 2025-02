Comment battre la Vouivre-marteau du Rehnland ? – Guide Eternal Strands

Comment battre la Vouivre-marteau du Rehnland ?

Localisation : Bas-Dynevron

Bas-Dynevron Récompense majeure : Filament de Lien de Tisserand

Ici, il ne sera pas question de glace ou de feu mais plutôt de télékinésie, la Vouivre-Marteau étant capable de transporter des objets lourds mais aussi de manipuler votre environnement proche. Votre armure n’aura que peu d’intérêt ici alors équipez-vous d’une bonne arme de défense ou même d’un bouclier pour supporter les coups mais sachez qu’il vous faudra être rapide et vigilant ici.

Pour la battre, vous devez l’escalader pour frapper les différentes parties de son corps. Elles finiront par se détruire et vous devrez comme ceci enchaîner de point en point. A mesure que vous avancerez, la créature voudra forcément vous faire chuter en se secouant et tentera de vous éloigner en utilisant des champs de force. Détruisez les franges de part et d’autre de son corps près des écailles à détruire pour l’en dissuader. Une fois la barre de votre ennemie à zéro, vous pourrez récupérer son filament.

Mais vous le savez, pour venir à bout plus rapidement de la bête, vous pouvez aussi tenter d’extraire son Filament. Pour cela, vous devez mettre à nu son point de locus qui se trouve au bout de sa queue. Vous allez devoir détruire en progressant vers la tête toutes ses franges (trois sur son dos, trois au bout de sa queue), et les cristaux se trouvant à l’arrière de ses 4 quatre pattes. Une fois ceci fait, dirigez-vous vers la tête et extrayez le filament pour mettre un terme immédiat au combat.

Voilà qui clôture ce nouveau combat de boss. Pour tout savoir sur Eternal Strands, n’hésitez pas à consulter notre Wiki complet dédié au jeu.