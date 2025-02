Comment battre l’Arkon Flammevie ? – Guide Eternal Strands

Comment battre l’Arkon Flammevie ?

Localisation : Haut-Dynervon

Haut-Dynervon Récompense majeure : Filament de Serviteur des braises

Contrairement au Dos-cristal de Brennig qui sera plutôt affilié aux pouvoirs de glace, l’Arkon Flammevie sera en capacité d’incendier la zone où vous vous trouvez et d’invoquer des trombes de flammes dans les zones signalées au sol. Equipez-vous contre le feu et rendez-vous dans la zone pour trouver l’Arkon en train de marcher. Vous le savez, comme tous les boss d’Eternal Strands, vous aurez plusieurs manières de récupérer le filament de l’Arkon. La plus simple mais plus longue manière restera de lui ôter sa barre de vie en prenant votre temps et en appliquant les conseils que nous vos prodiguons ici.

Vous devez d’abord l’escalader pour frapper les parties de son corps non protégées par son armure. Elles finiront par se détruire vous demandant alors de progresser vers une autre zone en commençant par le bas ce sera plus simple. Il disposera de plusieurs zones sans armure tout autour de ses jambes, ses bras, son ventre et son dos, alors soyez prudent et méthodique. Attention car au cours de votre ascension, il tentera de vous faire tomber donc accrochez-vous bien pour ne pas vous faire écraser. Si tel est le cas, sautez hors de portée de ses mains ou redescendez au sol pour trouver un autre point d’accroche.

Mais une autre méthode existe, lui arracher son filament dès que vous le pouvez. Pour cela, vous devez mettre en lumière son point de locus qui vous permettront d’améliorer les pouvoirs acquis.

Le point de locus de l’Arkon Flammevie se trouve au sommet de sa tête. Mais vous devez vous en douter, cela sera compliqué vu que celle-ci est constamment embrasée. Pas de magie ou de mur de glace ici, cela ne fonctionnera pas. Pour éteindre sa tête, vous devez briser les différents sceaux présents sur son corps. Il y en a cinq au total : un au centre de son torse, un à l’arrière de chaque jambe, un sur son bras gauche et un au sommet de son sceptre.

Ces seaux semblables à de gros points rouges vous permettront de vous hisser ensuite jusqu’à sa tête et d’extraire le filament, mettant fin immédiatement au combat même si vous n’avez pas vidé sa barre de vie initialement.

Voilà qui clôture ce nouveau combat de boss.