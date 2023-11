Les méthodes pour récupérer de l’eau dans My Time at Sandrock

En début de partie, vous serez assez limité pour approvisionner votre réservoir en eau. Il existe concrètement 3 méthodes différentes pour en obtenir facilement.

Récoltez manuellement de la rosée

La rosée est la méthode la plus simple et la plus économique pour obtenir de l’eau. Pour en récolter, il vous suffit d’utiliser votre hache sur des cactus en boule. Utilisez ensuite votre établi pour transformer la rosée en eau.

Utilisez un collecteur de rosée

Pour gagner du temps et éviter de tout faire à la main, vous pouvez fabriquer des collecteurs de rosée qui en récolteront pour vous tous les jours. Pour obtenir la recette, allez au centre de recherche et donnez 8 CD-ROM à Qi pour obtenir la recette de fabrication trois jours plus tard.

Via l’achat au « Monde de l’eau »

La méthode la plus simple, mais la plus coûteuse, est d’acheter directement de l’eau dans le magasin « Monde de l’eau ». Cette méthode sera surtout profitable pour vous lorsque vous serez plus avancé et que vous aurez de bonnes sources de revenus. Faîtes tout de même attention au prix du marché pour ne pas l’acheter trop cher.

