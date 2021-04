GTFO : Le Rundown 005 Rebirth est disponible, et se dévoile en vidéo

Toujours en accès anticipé via Steam depuis fin 2019, le FPS coopératif GTFO vient encore étoffer son contenu avec une nouvelle Rundown. Pour fêter cela, cette nouvelle mise à jour s’offre d’ailleurs un petit trailer.

Une nouvelle Rundown avec des boosters en nouveautés

Dans cette nouvelle Rundown 005 nommée Rebirth de GTFO, quelques nouveautés ont été implémentées. Tout d’abord, sachez que vous aurez l’apparition de Boost Implants. A l’aide de reliques récoltés dans les niveaux, vous pourrez débloquer ces fameux boosters qui vous donneront des bonus non négligeables afin de mieux aborder vos missions. Simon Viklund, narrative director du studio 10 Chambers, en a profité pour en dire un peu plus sur ces fameux boosters :

«Nous incorporons quelque chose d’inédit : les Booster Implants. Lorsque que vous explorerez le Complexe, vous pourrez trouver ces reliques que Warden – cette entité mystérieuse qui vous tient prisonnier – veut à tout prix récupérer. Si vous les trouvez, il les analysera et pourra éventuellement vous récompenser en injectant un liquide spécial directement dans votre cerveau. Cela renforcera vos aptitudes en améliorant le maniement de votre fusil d’assaut ou en vous permettant de pirater plus facilement les terminaux informatiques du Complexe.»

Sachez au passage que nous avons pu tester cette Rundown 005 Rebirth en avance, et que ces boosters seront divisés en trois parties à savoir Muted, Bold et Agressive. Cela vous conférera des bonus avantageux dans vos parties, et notez que les reliques que vous ramassez pour déverrouiller ces boosters iront également directement aux autres joueurs également. Ceci montre une nouvelle fois que GTFO reste coopératif à fond et non compétitif, ce qui est une bonne chose.

Un nouvel environnement et une extension du lore

Pour le reste, la Rundown 005 Rebirth de GTFO offrira aux joueurs un nouvel environnement avec des panoramas plus organiques et floraux. Des cocons d’ennemis feront aussi leur apparition, et ces derniers feront réapparaitre des ennemis au fil de votre mission comme nous avons pu le voir lors de cette session de gameplay, histoire de corser le tout. Bien évidemment, le lors du jeu sera un peu plus étoffé dans cette nouvelle Rundown, comme l’explique Ulf Andersson, Creative Director de 10 Chambers:

« Brique après brique, nous bâtissons les fondations qui permettront à GTFO de sortir de son accès anticipé. La difficulté adaptative et l’arrivée des Booster Implants permettent à GTFO de garder son ADN originel, celui d’un jeu exigeant. Mais cela ne se fait pas aux dépens des nouveaux venus. L’expérience, plus juste, leur permet de rejoindre plus facilement notre fantastique communauté de prisonniers. Avec Rebirth, nous étendons également le lore du jeu. Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?Peut-être que les joueurs trouveront des réponses à leurs questions en mettant la main sur les indices qui trainent dans le Complexe.»

Concrètement, le soft nous offrira donc de nouvelles infos intéressantes sur le background du soft, tout en conservant évidemment l’aspect exigeant et coopératif jusqu’au bout des ongles du titre. Accessoirement, il est à savoir que vous aurez évidemment pratiquement le même nombre de niveaux que sur le Rundown 004 Contact.

En sus, on rappelle que chaque changement de Rundown donne accès à de nouvelles expéditions actualisées au niveau des ennemis ou des maps, ce qui fait que les Rundown précédents ne sont logiquement plus jouables. Cela permet en somme d’avoir un renouvellement constant des différents niveaux du soft, ce qui est grandement appréciable. Soit dit en passant, vous pouvez relire notre preview sur le titre, afin de savoir de quoi il en retourne.

Pour rappel, GTFO est disponible en accès anticipé via Steam depuis fin 2019, et n’a toujours pas de date de sortie pour sa version définitive.