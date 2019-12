Aperçu : GTFO – Un FPS horrifique où la coopération est indispensable

GTFO vient tout juste de sortir en accès anticipé sur Steam, à cette occasion nous avons décidé de nous approcher un peu plus près du titre. Nous avons parcouru pendant quelques heures les couloirs sombres et angoissants de cette nouvelle licence. Bien évidemment, c’est à 4 joueurs que nous avons trouvé le courage pour nous enfoncer un peu plus dans l’horreur au travers des trois premiers niveaux sur les six disponibles dans cette première version du jeu.

L’horreur c’est plus sympa à plusieurs

Cette nouvelle licence nous vient tout droit des studios suédois de 10 Chambers Collective. La petite équipe constituée de moins d’une dizaine de développeurs a décidé de se spécialiser dans les jeux co-op hardcore. Si le studio ne vous dit clairement rien, c’est normal car GTFO est leur tout premier projet. Cependant, les petites mains à l’origine de ce nouveau titre n’en sont pas à leur premier essai dans le genre, car ils ont précédemment travaillé sur un jeu du même style, à savoir Payday 2.

Le titre vient tout juste de paraître sur Steam en early access depuis le 9 décembre dernier et il est donc possible de l’acquérir en échange d’une trentaine d’euros. Alors avant de passer à la caisse, soyez sûrs de savoir où vous allez mettre les pieds. GTFO qu’est-ce-que c’est ? Eh bien pour faire simple, c’est un FPS principalement coopératif, car même s’il est possible de lancer seul une partie, on vous conseille grandement d’inviter vos amis dans votre équipe pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Vous allez donc être envoyé six pieds sous terre pour tenter de remonter à la surface des artefacts de valeur. Seulement, l’environnement est très sombre et hostile. Les allées et couloirs de ce complexe regorgent de monstres en tout genre.

Avant tout, il faut savoir que le jeu présente une difficulté assez élevée et que les développeurs mentionnent même que ce jeu n’est pas à la portée de tous. Sachant que pour le moment aucun matchmaking n’est disponible, il faudra donc penser à trouver du monde pour tenter l’aventure avec vous. Le studio a tout de même communiqué qu’un système de recherche de joueurs sera implanté à l’avenir. Selon nous, si vous êtes accompagné et que vous faîtes preuve d’organisation et de coordination, les premiers niveaux seront largement à la portée de tous.

GTFO – Liste de prérequis : Courage, amis, organisation

Bon concrètement GTFO ça signifie « Get the fuck out » que l’on pourrait traduire par fous le camp ou casse-toi. Vous l’aurez compris, vous n’êtes pas les bienvenus ici. Pour la petite histoire, il semblerait que des recherches et expériences aient eu lieu et que la situation ait mal tournée. On va donc envoyer des prisonniers partir à la recherche de ces fameux artefacts. Le jeu se présente sous différents niveaux, durant lesquels vous aurez divers objectifs à réaliser avant de réussir à évacuer pour passer à la suite.

L’organisation et la coordination seront les deux maîtres mots de cette expérience. Avant de vous jeter dans la gueule du loup, vous allez pouvoir personnaliser vos équipements. Vous aurez le choix de prendre une arme principale, une arme secondaire, un accessoire comme par exemple une tourelle, un fusil à mousse pouvant ralentir les ennemis ou renforcer des portes par exemple. Vous l’aurez donc compris, il est nécessaire que chaque joueur prenne des équipements différents pour que l’équipe soit donc la plus complète possible. Un joueur va pouvoir s’équiper d’un radar et donc repérer les ennemis à travers les murs, tandis qu’un autre aura une tourelle au cas où ça tourne mal et un dernier pourra poser des mines pour couvrir vos arrières. Les combinaisons sont multiples et cela rend vos approches complètement différentes d’une partie à une autre.

Lors de vos expéditions, vous allez devoir vous-même trouver le meilleur itinéraire parmi les nombreux couloirs présents à travers chaque niveau. C’est à vous de trouver des terminaux pour ainsi rechercher vos objectifs ou les salles correspondantes. L’environnement est gigantesque et il est facile de s’y perdre, pour vous repérer vous avez accès à une map dynamique permettant de réaliser quelques actions visibles par les autres joueurs.

Une ambiance horrifique exquise

Autre aspect important de ce jeu, c’est tout simplement l’ambiance. Elle est vraiment horrifique à souhait et offre une immersion immédiate aux joueurs. Il fait très sombre et vous allez devoir utiliser vos lampes torches ainsi que vos sticks lumineux pour éclairer les espaces autour de vous. Le brouillard épais ne vous facilitera pas la tâche et les différents sons émis par les affreuses créatures vous glaceront le sang à chaque coin de rue. Lors de votre expédition, il sera possible de trouver des objets pouvant éclairer à travers le brouillard ou même aspirer celui-ci. La découverte est donc indispensable ici, cependant c’est à vous de décider si le détour en vaut la peine ou non.

Le jeu se distingue tout de même d’un simple FPS bourrin avec la possibilité d’éliminer vos ennemis au corps-à-corps et ainsi offre une dimension infiltration intéressante et en parfait accord avec l’ambiance. Dès le départ, vos chargeurs ne seront pleins qu’à moitié et les munitions se feront rares. Il faudra par ailleurs bien souvent les répartir entre joueurs et il en est de même pour la santé ou les recharges spéciales. Que ce soit dans la préparation d’affrontements, réalisation d’objectifs ou répartition des objets, GTFO mettra votre coopération à rude épreuve. Vous allez vite comprendre que la discrétion est un élément important du gameplay. Éliminer vos ennemis d’un coup de massue ou bien les éviter dès que possible pourrait parfois se révéler être une décision judicieuse.