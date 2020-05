C’est en tout cas ce que semble présager le site américain VentureBeat. Un pic de dépenses marketing de 89,2 millions de dollars sur l’année fiscale 2023/2024 semble être prévu, et c’est Jeff Cohen du cabinet d’investissement Stephens qui avance ses chiffres.

Ne pas mettre la charrue avant les boeufs

Alors concrètement, qu’est-il possible de remarquer sur ce graphique ? Tout d’abord que ce budget était à la base prévu pour l’année fiscale 2022/2023 mais qu’il a finalement était décalé d’un an.

Ce que l’on sait de source sûre est que GTA VI ne sera pas un jeu qui verra le jour sur la génération de consoles actuelle. En revanche, nos confrères de Games Industry font remarquer qu’ils n’avaient constaté aucun pic avant la sortie de GTA V alors que Jeff Cohen précise lui que le précédent pic de dépenses avait permis de « trouver » la date de sortie de Red Dead Redemption 2.

Le très informé Jason Schreier avait fait part le mois dernier dans les colonnes de Kotaku que GTA VI n’était qu’au début de son développement et par déduction qu’il ne sortirait pas avant quelques années.

Il est essentiel de prendre un autre élément en compte : l’éditeur Take Two Interactive (qui édite notamment Rockstar Games) a prévu de sortir pas moins de 93 jeux d’ici 5 ans. L’existence et le développement d’un nouveau Bioshock pourrait lui aussi rehausser le budget marketing de Take Two Interactive.

Ce qui est une certitude, c’est qu’il va falloir prendre son mal en patience car GTA VI ne sortira pas avant 2021, Take Two ayant auparavant annoncé il y a quelque mois un budget marketing de 11,8 millions de dollars pour l’année 2020/2021, ce qui vous le comprenez, semble « peu » pour vendre un jeu comme GTA VI…