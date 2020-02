Le prochain Bioshock sera en développement pendant encore quelques années

Avec la création du studio Cloud Chambers et la confirmation qu’un nouvel épisode de Bioshock était en préparation, les fans de la licence se réjouissaient de revoir cet univers si particulier. Mais il faudra vraisemblablement attendre encore pas mal de temps si l’on en croit le rapport financier du dernier trimestre de Take Two.

Quand arrivera le prochain Bioshock ?

Dans ce dernier, on a bel et bien la confirmation qu’un nouvel opus est prévu, mais ce dernier n’arrivera pas de si tôt. Le rapport confirme qu’il sera encore « en développement pendant les prochaines années à venir« , ce qui laisse peu d’espoir sur le fait de le voir arriver prochainement.

C’était à prévoir, surtout depuis l’annonce liée à Cloud Chambers. Le prochain Bioshock ne devrait donc pas arriver sur cette génération de consoles, et fera certainement les beaux jours de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. En attendant, vous pouvez toujours (re)découvrir la série sans dépenser trop d’argent, puisque la Bioshock Collection est disponible gratuitement ce mois-ci pour les abonnés PS Plus.