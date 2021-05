Griftlands sortira dans sa version complète dès le 1er juin sur PC, et le 4 juin sur consoles

Disponible depuis quelques mois en accès anticipé, Griftlands va enfin arriver au bout de son développement très prochainement. Après quelques remous sur l’orientation du jeu, le titre était revenu plus fort que jamais avec son early access, et Klei Entertainment a décidé que l’attente autour de la version complète allait prendre fin.

Une sortie console presque simultanée

C’est donc le 1er juin, soit demain, que Griftlands débarquera dans sa version complète sur PC (Steam et Epic Games Store). Il arrivera quelques jours plus tard sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, à savoir le 4 juin. La version française devrait être disponible sous peu selon le studio.

Pour rappel, Griftlands est un rogue-like façon deckbuilding, où les cartes que vous utilisez servent à combattre mais aussi à choisir des réponses et négocier durant les dialogues. Chaque décision est donc aussi importante que chacune des vos actions lors des combats.