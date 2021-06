Griftlands : Un deckbuilder RPG à ne pas manquer ? Test en vidéo

Après un petit moment en accès anticipé, Griftlands a décidé de sortir en début de mois, en cette pré-période d’E3 2021. Deckbuilder qui mélange RPG et rogue-like, le titre vous propose d’utiliser des cartes qui vous servent à combattre mais aussi à choisir les meilleurs arguments lors des dialogues. Une expérience parfois complexe mais terriblement bien pensée.

Si jamais vous hésitez encore à le prendre, sans doute que notre avis en vidéo vous guidera. Il faut dire que malgré de très grandes qualités, le jeu n’est pas encore entièrement traduit en français. Pas de panique, cela arrive prochainement. En attendant, on vous rappelle que Griftlands est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.