Great Houses of Calderia annoncé : Quand Crusader Kings III rencontre Game of Thrones

Resistance Games et Firesquid Games annoncent aujourd’hui Great House of Calderia, un nouveau jeu de stratégie et de gestion qui n’hésite pas à mettre en avant ses inspirations à la Crusader Kings III et Game of Thrones. En exclusivité ActuGaming, nous avons pu observer le titre en avant-première en compagnie du Game Director, Jussi Autio.

Bâtir un empire sur des générations

Dans le royaume de Calderia, qui est une immense île, de nombreux seigneurs et fiefs peuplent le territoire. Grâce à une gestion présente à tous les niveaux, vous allez devoir faire prospérer votre lignée à travers les générations et étendre votre influence. Uniquement jouable en solo, Great House of Calderia est grandement inspiré par la renaissance et vous plonge dans un contexte à la fois fictif et réaliste. D’après les mots du Game Director, nous sommes devant une ambiance assez similaire à Game of Thrones même si on nous dit que la magie n’est pas au programme.

Comme dans l’univers de George R.R. Martin, la famille sera au centre du jeu. Toutes vos actions devront être guidées par l’un des membres de votre famille. Que ce soit pour négocier un traité de commerce ou espionner des voisins en s’incrustant dans leur cour. Chacun d’eux possèdent d’ailleurs des traits qui déterminent leurs talents dans différents domaines : Diplomatie, économie, intrigue et militaire.

A partir de là, le titre vous propose de nombreuses interactions où vous devrez faire des choix aux conséquences parfois inattendues car les niveaux de vos compétences ne semblent pas indiquer clairement l’issu d’une négociation. Nous avons pu voir le Game Director jouait au titre et avons été impressionnés par la profondeur de l’ensemble qui touche presque à tout.

Bien que le titre soit encore en développement, le plus gros défi des développeurs sera dans l’équilibrage pour harmoniser toutes ces mécaniques de jeu. Dans les grandes lignes, vous pouvez vous attendre à de la gestion de ressources, à commencer par la nourriture pour croitre votre population, mais aussi d’autres denrées qui vont seront utiles pour le commerce, la fortification de votre royaume ou encore vos troupes militaires.

Un Lannister paye toujours ses dettes

Des centaines d’évènements se déclencheront pour ponctuer votre progression. Parmi toutes ces possibilités offertes, la chose la plus intéressante semble être la gestion des membres de votre famille qui pourront développer des relations particulières entre eux. Votre famille pourra même développer des traditions (représentées par des arbres d’aptitude offrant de nombreux bonus). Monsieur Jussi Autio a également fait le parallèle avec la famille Lannister de Game of Thrones pour illustrer cette mécanique. Le credo bien connu qui dit qu’un Lannister paye toujours ses dettes. En gros, dans Great House of Calderia, ne pas respecter vos traditions familiales, pour sauver une descendance ou obtenir quelques avantages instantanés, vous pénalisera de certains malus qui pourront seulement être dissipés avec le temps.

Les membres de votre famille pourront également partir en voyage autour du royaume pour trouver leur voie (même s’ils pourront être attaqués par des ours entre autres). Actuellement les développeurs sont en train de peaufiner le système de batailles car le jeu va bien entendu vous faire participer à des guerres. Il faudra recruter des unités pour que l’on puisse les placer sur une sorte de plateau de combat. Etant donné que cette partie était encore en développement nous ne nous étalerons pas dessus. On peut également s’attendre à des « batailles sociales ».

Jussi Autio, Game Director, s’est d’ailleurs confié à nous : « Great Houses of Calderia un jeu de stratégie qui vous permet de forger votre dynastie et de générer des d’histoires qui vous vivrez à travers les membres de votre famille. Ils sont vos instruments pour influencer le monde, vos protagonistes avec une personnalité et un esprit qui leurs sont propres. Ils superviseront vos domaines, dirigeront les délégations et règlerons les conflits sociaux et militaires à la mesure de vos ambitions pour gravir les échelons en Calderia ».

L’importance des traditions et de la famille

On nous a bien fait comprendre qu’il était toujours bon d’avoir une vision sur le long terme. Par exemple, lors d’une négociation avec un voisin, on préférera s’accorder sur un accord moins profitable pour nous mais qui ne mettra pas à mal nos relations avec celui-ci. Nous avons même eu le cas où une négociation n’avait finalement pas abouti à un accord, tous en nous précisant toutefois que les deux parties restaient en très bon termes.

Toujours est-il qu’après cette première approche, nous avons observé un jeu de stratégie avec une énorme profondeur qui va encore s’étoffer et se peaufiner au fil du temps. Le passage par l’accès anticipé est sans doute une bonne décision tant les ambitions sont énormes. Si vous êtes amateurs ou amatrices de ce genre de titre, c’est clairement à surveiller.

Great House of Calderia sortira sur PC en accès anticipé durant la première moitié de l’année 2022. Bonne nouvelle, le soft offrira un outil pour le modding afin que la communauté puisse forger des histoires personnalisées. Nous devrions avoir plus d’informations à ce sujet d’ici la sortie de cet accès anticipé sur Steam.