Great Houses of Calderia : Découvrez un nouveau story trailer en exclusivité

Annoncé en décembre dernier, Great Houses of Calderia compte bien donner un coup d’accélérateur au développement en faisant directement participer les joueurs et les joueuses. En effet, une démo sera bientôt mise à disposition afin que le studio puisse récolter de précieux retours. En complément et en exclusivité ActuGaming, découvrez le second story trailer du jeu.

La grande maison est prête à accueillir ses premiers soldats

L’éditeur Firesquid et le studio Resistance Games nous annoncent que Great Houses of Calderia sera donc bientôt disponible pour des playtests qui se déroulement du 6 au 16 mai prochains. Les participants pourront ainsi discuter avec l’équipe de développer ou bien en faisant directement des retours afin d’influer sur le peaufinage du titre.

Pour rappel, Great Houses of Calderia est une sorte de mélange entre Game of Thrones et Crusader Kings. Dans un univers inspiré par la Renaissance, vous devrez faire prospérer votre lignée à travers les générations. Pour cela, il faudra étendre votre influence en gérant la politique, l’économie, la diplomatie et même les stratégies militaires. On vous renvoie à notre longue présentation du jeu (lien en début d’article) pour plus d’informations.

Pour vous inscrire afin de tester cette prochaine démo, il vous suffit de vous rendre sur ce lien. Great Houses of Calderia est prévu pour fin 2022 sur PC.