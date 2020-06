GTA V annoncé sur PS5 et dans le PS Plus aujourd’hui

Première annonce de la conférence de Sony de ce jeudi 11 mai sur la PlayStation 5 et ses premiers jeux, et après avoir fait croire à un bon nombre de joueurs à un GTA VI sorti de derrière les fagots, il s’agira malheureusement d’une annonce concernant essentiellement la PS4. En effet, le jeu sera offert pour tous les possesseurs PS Plus dès aujourd’hui.

GTA VI ? Et beh non !

Étonnant de la part de Sony de commencer une conférence sur les révélations sur la PlayStation 5 avec un jeu PlayStation 4. Et, qui plus est, en jouant avec les nerfs des joueurs en lâchant d’emblée le logo Rockstar. Malheureusement, pas de GTA VI à l’horizon pour l’instant.

En plus d’annoncer la gratuité pour tous les possesseurs de l’abonnement PS Plus, Grand Theft Auto V sortira également sur PlayStation 5 l’année prochaine. Après avoir pu l’avoir gratuitement sur PC grâce à l’Epic Games Store il y a peu de temps, une nouvelle frange de joueurs pourra donc en profiter.

Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One … Et l’année prochaine sur PlayStation 5.