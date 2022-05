Gotham Knights présentera Nightwing et Red Hood le 10 mai à 15 heures, et pourrait inclure de la coop à 4

On pensait qu’il ne donnerait pas de nouvelles avant le Summer Game Fest, où on l’imaginait avoir une place conséquente, mais Gotham Knights a décidé de nous surprendre. Sans que l’on s’y attende, le titre de Warner Bros nous donne rendez-vous pour demain après-midi afin d’en apprendre un peu plus sur lui, du moins c’est ce que l’on peut deviner avec un nouveau tweet.

La coop à 4 confirmée ?

Mission update from the Belfry: Nightwing and Red Hood. Powers Club. Tomorrow. 6 AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/n5kEqeRoV1 — Gotham Knights (@GothamKnights) May 9, 2022

On apprend donc que le jeu va enfin refaire surface dès demain, avec une présentation qui devrait s’attarder sur les personnages de Nightwing et Red Hood. On devrait donc logiquement découvrir les spécificités de chacun, que ce soit dans leur manière de se déplacer ou de combattre. La présentation aura lieu dès demain, le 10 mai, à 15 heures.

Dans le même temps, un détail repéré par des utilisateurs de Reddit sur la nouvelle page du PlayStation Store du jeu a fait parler de lui ce week-end. On a pu y voir que le jeu affichait un support concernant le jeu à 4 joueurs en ligne, alors que jusqu’ici, seule la coopération à deux joueurs avait été précisée. Après tout, étant donné qu’il y a quatre personnages jouables, cela ne serait pas étonnant, mais il faudra encore confirmer cela dans les prochaines présentations.

Gotham Knights sortira le 25 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.