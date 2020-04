Google parlera de ses jeux à venir lors d’un Stadia Connect le 28 avril

Malgré un lancement très pauvre et quelque peu compliqué fin 2019, Stadia veut tout de même essayer de convaincre les joueurs. Après avoir proposé une offre de gratuité pour son Stadia Pro, Google va maintenant parler de l’avenir de sa plateforme à travers un Stadia Connect qui aura lieu le 28 avril prochain.

Pour parler des jeux à venir

Difficile de savoir ce que va nous présenter la firme de Mountain View. Le géant nous donne simplement rendez-vous le mardi 28 avril à 18h (heure française) pour communiquer sur le service et « voir quelques nouveaux jeux qui arrivent sur Stadia ». On peut s’attendre à des dates et peut-être des annonces pour faire grossir un catalogue qui est pour le moment bien avare en exclusivités.

Les joueurs espèrent donc avoir quelques surprises (et ne pas être déçus une nouvelle fois). Qui sait, peut-être l’annonce d’un gros jeu ou d’une nouvelle production interne ? Croisons les doigts, on sera là pour vous en parler. En attendant, vous pouvez lire notre présentation inédite de Get Packed, un jeu canapé qui arrive sur Stadia plus tard dans l’année.