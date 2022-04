GOG lance ses promotions du printemps avec plus de 300 jeux indés en réduction

Comme à chaque début de saison, GOG en profite pour lancer de nouvelles soldes sur une grande partie de son catalogue. Après les dernières soldes d’hiver, c’est dont tout naturellement au tour des soldes de printemps d’être lancées, et cette fois-ci GOG propose des offres sur plus de 300 jeux différents, de quoi bien remplir votre bibliothèque personnelle pour les mois à venir, et ce sans trop dépenser.

Sélection de promotions de printemps chez GOG

Cette période de promotion va s’étaler du 14 avril au 18 avril prochain, ce qui veut dire que vous n’avez que quelques jours pour profiter des différentes offres au programme. De nombreux bons plans sont ici disponibles, et pas besoin de code promo pour en profiter. Nous vous proposons une petite sélection des meilleurs jeux en promotion.

Parmi les jeux proposés en réduction, on retrouve notamment des jeux en provenance de 11 Bits Studios, comme les excellents Children of Morta et Frostpunk.

Le premier est un rogue-like dans lequel on incarne plusieurs membres d’une famille qui doivent protéger le monde des ténèbres qui menacent de l’envahir, tandis que le second nous plonge au sein de la gestion de la dernière ville encore debout sur la planète, victime d’une ère glaciale. Toutes les versions des deux jeux ainsi que les DLC sont également en promotion si vous souhaitez vous plonger dans l’expérience la plus complète possible.

Parmi les titres récents, on peut voir que le très bon Unpacking est lui aussi en réduction. Ce jeu de déménagement aux allures assez simplistes de premier abord cache en réalité une expérience narrative puissante, qui sait raconter une histoire sans un mot, juste avec du rangement de cartons.

Autre jeu indépendant qui aura marqué les esprits l’année dernière, Inscryption, qui prend la forme d’un jeu de carte rogue-like à l’ambiance sinistre, et qui a conquis le public au point d’obtenir de multiples récompenses. Notons également la présence de Death’s Door, qui nous place dans les plumes d’un corbeau moissonneur d’âmes, qui va devoir partir à la recherche d’un voleur dans un jeu d’action bien construit, offrant une bonne dose de challenge.

C’est aussi le meilleur moment pour tenter l’aventure spatiale qu’offre No Man’s Sky. Fort de plusieurs mises à jour qui ont permis au titre d’avoir droit à une des plus belles histoires de rédemption de l’histoire du jeu vidéo, le jeu de Hello Games s’est tout récemment offert une nouvelle update majeure qui permet de jouer les pirates de l’espace.

Si vous êtes un spectateur assidu de l’AG French Direct, vous pourrez aussi retrouver quelques jeux francophones en promotion que l’on a déjà vu dans certaines des éditions. C’est notamment le cas de A Musical Story, sorti assez récemment, qui mêle habilement jeu de rythme et jeu narratif, comme on l’explique dans notre test complet.

Voici une liste non-exhaustive des jeux en promotion pour cette opération de printemps chez GOG :

Vous avez jusqu’au 18 avril pour mettre la main sur ces offres, ne tardez donc pas !