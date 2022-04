No Man’s Sky se met à la piraterie avec sa mise à jour Outlaws

No Man’s Sky continue sa route vers la rédemption et multiplie les mises à jour. Le temps des promesses non tenues semblent bien loin maintenant que Hello Games a offert un vrai renouveau à son jeu d’exploration spatiale, qui continue de se bonifier de mise à jour en mise à jour. Alors que le titre prépare son arrivée sur Nintendo Switch, avec une version qui devrait sortir dans le courant de l’été, No Man’s Sky se dote d’une nouvelle update gratuite conséquente, nommée Outlaws.

Les pirates font la loi

Cette mise à jour entend bien nous faire jouer les apprentis pirates de l’espace, puisqu’elle introduit des opérations de contrebande auxquelles on peut participer. Si le choix nous est toujours offert, nul doute que beaucoup de joueurs et de joueuses iront participer à l’assaut des pirates et effectueront les quêtes liées à ce groupe.

Avec cette nouvelle update, le jeu a aussi droit à de multiples corrections et de nouveautés qui devraient faciliter la vie de tout le monde, avec notamment l’ajout de compagnons à recruter dans son équipe, l’arrivée de boucliers énergétiques sur les vaisseaux, de nouveaux vaisseaux solaires uniques, des combats aériens et spatiaux améliorés… Bref, une nouvelle mise à jour qui rend une nouvelle fois le jeu plus séduisant que jamais.

Tous les détails de cette mise à jour Outlaws sont disponibles sur le site officiel de No Man’s Sky.