Les soirées d’hiver approchent à toute vitesse et pour fêter cette période frisquette qui sent bon les sessions de jeu emmitouflées dans un plaid avec un bon chocolat chaud, GOG.com lance ses soldes hivernales. Après avoir grandement épaulé l’AG French Direct, GOG propose moult promotions avec des offres givrantes.

Des réductions et des jeux gratuits

Mais qui dit noël, dit également cadeaux : GOG.com commence les festivités en offrant le très sympathique Shadow Tactics: Blades of the Shogun, sorti en 2016. C’est gratuit, il suffit simplement de l’ajouter à votre bibliothèque pour le posséder à vie. Le revendeur nous promet d’ailleurs d’autres jeux gratuits tout au long du mois et jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Pour s’y retrouver, GOG propose une page dédiée aux offres du moment. Disponible à cette adresse, cela vous permet de connaître le meilleur des soldes d’hiver et de récupérer les jeux gratuits lorsqu’ils sont disponibles en fonction de calendrier. On apprend d’ailleurs l’arrivée de Star Trek Armada et Star Trek Armada II, disponibles dès maintenant sans DRM à une dizaine d’euros.

Une sélection des meilleures offres

Pour fêter les soldes d’hiver comme il se doit, GOG place plus de 3500 offres sur son catalogue. De nombreux jeux se retrouvent à prix réduits et certains se retrouvent tout de même à -90%, avec de grands classiques et des sorties relativement récentes.

La liste complète est disponible à cette adresse, mais l’on retrouve notamment :

Et de nombreux autres jeux, dont certains qui sont nommés à nos AG Awards.