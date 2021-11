GOG célèbre les jeux de l’AG French Direct avec plusieurs nouveautés

L’AG French Direct, troisième édition, c’est déjà terminé, mais on espère que l’événement vous a permis de découvrir de très nombreux jeux français et francophones, que ce soit à travers notre conférence ou les lives en compagnie d’ExServ. Et si certains des jeux vous ont tapés dans l’œil, vous pouvez en retrouver chez notre partenaire GOG, qui a dédié une page à l’événement.

Les jeux français sont aussi à l’honneur chez GOG

Si vous souhaitez mettre la main sur certains titres de cette édition et placer des jeux dans votre liste de souhaits, vous pouvez le faire dès maintenant à travers une page centralisée qui regroupe tous les jeux présentés à l’AG French Direct qui sont aussi disponibles chez GOG. Et en bonus, vous retrouverez même les jeux qui étaient présents lors des deux autres éditions précédentes.

La bonne surprise, c’est aussi que plusieurs titres ont été rajoutés rien que pour l’événement. Ainsi, A Musical Story, Astral Ascent, Tin Can, Inua: A Story in Ice and Time, Onde et bien d’autres ont rejoint le catalogue GOG. Magnifique pas vrai ?

Nous remercions encore une fois GOG d’être partenaire de l’AG French Direct, et de mettre en avant les talents français et francophones. Pour retrouver toutes les informations sur cet AG French Direct, vous pouvez retrouver notre page dédiée avec tous les articles et le replay de l’émission.