AG Awards 2021 : Votez pour les meilleurs jeux de l’année

Chaque fin d’année, nous proposons à nos lecteurs et lectrices d’élire les meilleurs jeux vidéo sortis au cours des derniers mois avec nos AG Awards. L’année passée, vous aviez élu The Last of Us Part II en tant que jeu de l’année. Mais qu’en est-il pour 2021 ? Quel est votre plus belle surprise ? C’est le moment de voter et de défendre vos coups de cœur, catégorie par catégorie !

Comment voter pour les meilleurs jeux de l’année

Cette année, nous avons opté pour un fonctionnement différent. Nous proposons un sondage par catégorie, vous permettant de ne voter que pour les catégories qui vous inspirent. De plus, ces sondages seront aussi publiés et diffusés sur l’ensemble de notre site, en bas de nos articles, pour nous permettre de récolter un maximum de votants et avoir un résultat représentatif de notre communauté.

Vous retrouverez ainsi de nombreux sondages sur cette page, allant du meilleur jeu d’action au meilleur RPG, tout en élisant la meilleure bande-son ou la plus belle direction artistique, sans oublier de choisir le jeu de l’année 2021. Vous pouvez élire dès maintenant vos jeux de l’année à travers un total de 23 catégories. Les résultats seront quant à eux dévoilés dans les prochains jours et nous vous communiquerons la date de ces derniers prochainement.

Les sondages sont juste en-dessous. Si ces derniers ne s’affichent pas, merci de désactiver votre bloqueur de publicités. Alors, quels sont vos meilleurs jeux de l’année 2021 ? A vos votes !

Meilleur jeu de l’année 2021

Votre baffe visuelle technique

La plus belle direction artistique

Plus belle bande-son

Meilleur scénario

Meilleur jeu narratif

Meilleure jeu d’aventure

Meilleure jeu d’action

Meilleur RPG

Meilleur roguelike/lite

Meilleur shooter

Meilleur jeu de gestion

Meilleur jeu de sports

Meilleur jeu de course

Meilleur jeu d’horreur

Meilleur jeu à partager

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu mobile

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Meilleure production indépendante

Meilleur jeu de plateforme

Votre plus grosse déception

Jeu le plus attendu 2022