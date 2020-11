GOG lance ses offres Black Friday 2020 avec des centaines de réductions

Même si le Black Friday démarrera officiellement le 4 décembre chez nous suite à une décision ministérielles, certaines marques et revendeurs proposent déjà des soldes, comme on a pu le voir avec Sony. Cette fois-ci, c’est GOG qui brade son catalogue, avec des centaines d’offres et des nouveaux arrivants.

La liste des promotions Black Friday chez GOG

Parmi les nouveautés, on peut voir que les licences Batman Arkham et LEGO Batman rejoignent enfin GOG, et ce directement avec des réductions de 75% :

Mais ce n’est pas tout, puisque de très nombreux titres ont également droit à des offres très intéressantes. On retrouve ainsi du Hellblade: Senua’s Sacrifice ou du Hollow Knight, en passant par Control Ultimate Edition et bien d’autres. Notez que certaines de ces offres se terminent dans quelques heures seulement.

Il s’agit là d’une liste qui est bien entendu non-exhaustive. Vous pouvez retrouver l’ensembles des promotions Black Friday 2020 sur le site officiel de GOG.