Black Friday 2020 : Sony lance de nombreuses offres pour ce 27 novembre

Le Black Friday 2020 ne commencera pas avant le 4 décembre prochain en France suite à une décision du gouvernement en accord avec les revendeurs, mais cela n’empêche pas Sony de brader les prix de ses jeux et accessoires pour concorder avec les offres dans le reste du monde.

La liste de toutes les réductions Sony du 27 novembre

Après les offres du PlayStation Store, voici les offres sur les jeux en version physique et les accessoires. Ainsi, on retrouve bien entendu les traditionnelles baisses de prix sur la gamme PlayStation Hits, avec beaucoup de titres qui passent de 14,99 € à seulement 9,99 €. C’est notamment le cas de God of War ou encore de l’édition complète de Horizon Zero Dawn, avec son DLC.

Au delà de ces offres que l’on retrouve chaque année, Sony solde également l’un de ses titres phares de 2020, à savoir The Last of Us Part II, qui a droit à une jolie réduction, tout comme Ghost of Tsushima ainsi que la Launch Edition de Persona 5 Royal qui contient un steelbook :

Du côté des périphériques, le casque PS VR voit lui aussi son prix descendre d’une centaine d’euros, avec deux packs, à savoir le pack simple de départ et un autre plus fourni en jeux. Les manettes DualShock 4 (qui sont compatibles PS5 pour les jeux PS4) sont également en promotions à 39,99 € :

Enfin, on rappelle que les offres de réductions concernant les abonnements au PlayStation Plus et au PlayStation Now sont toujours valables :