God of War présente les particularités de sa version PC en vidéo

Tandis que l’on attend des nouvelles de God of War Ragnarok, le dernier épisode en date de la saga prépare doucement son arrivée sur PC, avec une sortie programmée pour le mois de janvier. Avant cela, le titre présente une nouvelle fois ses spécificités techniques à l’aide d’un nouveau trailer.

Quelle configuration est recommandée pour God of War sur PC ?

Comme on le savait déjà, cette version aura droit à de la vraie 4K, avec un framerate débloqué permettant aux plus grosses machines de tirer le maximum du potentiel de l’expérience.

Le titre aura droit à un support DLSS et à la technologie Reflex, pour avoir un meilleur rendu et peu de latence. Le tout sera jouable aussi bien à la manette qu’avec le clavier et la souris, selon vos préférences. Les configurations recommandées pour faire tourner le jeu sur PC ont également été dévoilées, et sont disponible ci-dessous.

Cette version PC de God of War sera disponible dès le 14 janvier prochain.