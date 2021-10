God of War Ragnarok présente son trailer avec les voix françaises

God of War Ragnarok ne devrait pas donner de nouvelles avant 2022, mais il compte bien occuper l’espace médiatique en capitalisant un maximum sur son trailer diffusé lors du dernier PlayStation Showcase. Un mois après sa première diffusion, cette bande-annonce est à nouveau disponible, mais en français, pour celles et ceux qui préfèrent entendre Kratos parler dans notre douce langue.

Une VF qui devrait séduire

Rien de neuf sous la neige ici, mais cette vidéo permet de donner un aperçu du casting vocal de cette suite, qui semble toujours être d’excellente facture.

On retrouve donc une nouvelle fois Frédéric Souterelle qui campera le Dieu de la Guerre (interprété par Christopher Judge en VO). C’est Enzo Ratsito (qui double notamment Tanjiro en VF dans la série Demon Slayer) qui s’occupera de donner de la voix à un Atreus plus âgé, tandis que l’on reconnaîtra la voix de Thor entre milles, puisque c’est celle de Gilles Morvan (l’inoubliable Garrus dans Mass Effect). Bref, un casting de choix qui n’a pas à rougir de la VO.

God of War Ragnarok sera disponible courant 2022 sur PS4 et PS5, sans plus de précisions.