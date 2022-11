God of War Ragnarok : Le jeu de l’année 2022 ? Notre test en vidéo sur PS5

Sans doute le jeu le plus attendu sur les consoles PlayStation cette année, God of War Ragnarok a pris son temps, mais il est enfin disponible. Kratos et son fiston Atreus sont de retour dans une aventure épique, qui n’a rien à envier à l’épisode précédent et qui pourrait lui permettre de s’imposer comme LE jeu à ne pas manquer cette année (même si la compétition pour le GOTY promet d’être rude).

Plus grand, plus brutal et plus spectaculaire que l’opus paru en 2018, ce nouvel épisode coche toutes les cases d’une suite réussie. Difficile de trouver de grands défauts à cette épopée, comme on vous l’explique ici dans notre test en vidéo, avec des images capturées par nos soins.

God of War Ragnarök sera disponible le 9 novembre sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit. On vous proposera également quelques guides et astuces dans peu de temps.