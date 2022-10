God of War Ragnarok : Le mode Photo arrivera après le lancement

God of War Ragnarok promet d’être encore plus riche de son prédécesseur, mais ça ne veut pas dire que toutes ses fonctionnalités seront disponibles au lancement. On a désormais l’habitude de voir les modes Photo de certains jeux arriver après le lancement, et le titre de Santa Monica Studios ne dérogera visiblement pas à cette règle, comme cela a été confirmé sur Twitter.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch – we’ll share more details closer to when we plan to release it.

We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022