Quelles configurations PC pour God of War Ragnarok ?

On s’en doutait, God of War Ragnarök sera tout de même assez gourmand. Tout du moins, si on vise la configuration maximale, pour profiter du mode performance ou en ultra, avec un 4K 60 fps que l’on espère être stable. On notera aussi les 190 Go de stockage SSD, ce qui n’étonne pas tant que ça finalement. Un tableau récapitulatif est disponible en image et un peu plus bas dans l’article. Par ailleurs, quelques images supplémentaires capturées sur PC ont été publiées par PlayStation, que vous retrouverez tout au long des configurations.

Configuration minimum

Paramètres graphiques : 1080p / 30fps (Low)

Carte graphique : Nvidia GTX 1060 / AMD RX 5500 XT

CPU : Intel i5-4670k / AMD Ryzen 3 1200

RAM : 8 Go

OS : Windows 10 64-bit

Stockage : 190 Go SSD

Configuration recommandée

Paramètres graphiques : 1080p / 60fps (Medium)

Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 Super / AMD RX 5700

CPU : Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

Stockage : 190 Go SSD

Configuration élevée

Paramètres graphiques : 1440p / 60fps (élevé)

Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800

CPU : Intel i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

Stockage : 190 Go SSD

Performances

Paramètres graphiques : 4K / 60fps (élevé)

Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 Ti / AMD RX 6900 XT

CPU : Intel i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

Stockage : 190 Go SSD

Configuration ultra

Paramètres graphiques : 4K / 60 fps (Ultra)

Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 Ti / AMD RX 7900 XT

CPU : Intel i5-11600K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

Stockage : 190 Go SSD

On a également confirmation que les technologies suivantes sont bien supportées :

Nvidia DLSS 3.7

AMD FSR 3.1

Intel XeSS 1.3

Rappelons que cette version PC de God of War Ragnarok sera disponible le 19 septembre sur Steam et Epic Games Store. Celle-ci apportera des graphismes optimisés, un support clavier manette, la possibilité de mettre en FPS illimités et un support des écrans ultra-wide. Alors, ça passe ?